Por qué Neymar no juega la Copa América 2019: escándalos, lesión y ausencia

El astro brasileño no estará junto a su selección por una lesión que se produjo luego de ser acusado de un supuesto caso de violación.

Luego de dos fracasos consecutivos en Mundiales, la Selección brasileña piensa tomarse revancha en su casa en la . Y gran parte de sus esperanzas estaban depositadas en Neymar, la gran figura del elenco de Tite. Sin embargo, el astro de no podrá estar en la máxima cita continental sudamericana: en el anteúltimo amistoso previo al inicio del certamen ante Catar, sufrió una lesión en su tobillo derecho que lo marginará del campeonato. Una vez más, como en la Copa del Mundo 2014, problemas físicos le impedirán estar junto a su seleccionado en una competencia importante.

La CBF informó en primera instancia que se trataba de una "ruptura ligamentaria", según los resultados de los estudios realizados tras el encuentro. Horas más tarde, el club francés, por intermedio de su junta médica, determinó que el delantero tiene una "distensión del ligamento lateral" y que recién podría volver a las canchas en cuatro semanas. Además, el propio futbolista publicó una foto de su tobillo inflamado en las historias de su cuenta de Instagram.

Este revés físico sucede en el marco de una denuncia por un supuesto caso de violación sucedido en París. La acusación fue realizada por Najila Trindade Mendes de Sousa, quien el viernes 7 de junio realizó una declaración de más de seis horas ante la policía de San Pablo. Previo a ello, dio una entrevista a SBT -un canal de TV brasileño- en donde relató que el hecho habría sucedido el 15 de mayo en un hotel. "Fue un ataque seguido de violación", detalló ante la televisión. Según su versión, ella estaba dispuesta a tener relaciones con Neymar, pero alega que luego de pedirle de que se ponga un preservativo, se negó y volvió agresivo.

El ex- y Santos desmintió todos estos hechos: "Me ha sorprendido, fue muy malo, muy triste escuchar eso. Me conocen y saben que yo nunca haría algo así. Lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer entre cuatro paredes. Algo que pasa con todas las parejas y al siguiente día no pasa nada".

En ese intento por defenderse, el jugador difundió videos y mensajes privados sin la aprobación de la modelo, lo que abrió una investigación por presunto crimen virtual. A su vez, se filtraron imágenes grabadas al día siguiente del supuesto acto, en las que se ven a Najila golpear al deportista por haberla agredido la noche anterior.