Por qué Nacho Fernández debió ser expulsado por interrumpir un saque de banda con la mano

Melero obvió la segunda amarilla para el jugador del Madrid y no expulsó a Imanol cuando debía hacerlo

Con la polémica fresca del arbitraje del derbi copero entre Real Madrid y Atlético, y el posterior comunicado de Gil Marín, la polémica volvió a aparecer en el Bernabéu. Durante el duelo de Liga entre los blancos y la Real Sociedad, Nacho Fernández, defensa merengue, debió haber sido expulsado en el minuto 76 de partido, con 0-0, habiendo dejado al Madrid en inferioridad numérica. Tal y como mostraron las imágenes de 'Movistar', el defensa del equipo blanco obstaculizó el saque de banda de Asier Illarramendi, impidiendo al centrocampista poner en juego el balón con presteza. Melero, el colegiado,decidió inhibirse y no mostrar amarilla al zaguero merengue, que ya había visto la cartulina amarilla en el minuto 41 por una entrada sobre Zubeldia. La segunda amarilla a Nacho no era una cuestión de interpretación, sino de aplicar el reglamento, que especifica que eso siempre es amonestación.

Amarilla para Imanol, que debió ser expulsado

No hubo segunda amarilla para Nacho, para sorpresa de los jugadores de la Real Sociedad en el Bernabéu, que no daban crédito a lo arbitrado por Melero. En cambio, sí la hubo para Imanol Alguacil. El entrenador de la Real Sociedad se aferró al balón, imitando la jugada de Nacho y no dejando que el Madrid reanudase el juego. Tarjeta amarilla, que debió ser roja, como también marca la norma. Así lo explicó el ex colegiado Iturralde González en el "Carrusel Deportivo" de la Cadena SER, donde explicó la norma y su aplicación.

Nacho: "Por fortuna para mí, no me sacaron tarjeta"

Al término del encuentro y preguntado por la jugada, Nacho Fernández atendió a 'Movistar' y comentó lo siguiente: “No sé, es una jugada rara, es verdad que la corto, pero pensaba que era saque de banda a favor de nosotros, pero es verdad que no debí cortarlo. Pero bueno, esto es fútbol y por fortuna para mí no ha sido tarjeta", aseguró.

En la jugada no cabe interpretación posible. Solo aplicar el reglamento. Justo lo que no hizo el colegiado del encuentro. Está por ver qué decisión toma el Comité Técnico de Árbitros sobre el partido y cómo valora la decisión de Melero.