Por qué Militao no juega el Real Madrid vs. Chelsea de la Champions League 2021-22

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid afronta la vuelta de Champions contra el Chelsea con una baja muy sensible: Éder Militao. El brasileño será baja asegurada en el duelo del próximo martes, por lo que Ancelotti no podrá alinear su pareja de centrales titular con el ex Oporto junto a Alaba. El defensa estaba siendo uno de los mejores jugadores de la temporada en el Real Madrid, por lo que sea quien sea su suplente, tendrá que hacerlo a gran nivel para igualar sus prestaciones.

¿Por qué no juega Militao la vuelta contra el Chelsea?

El central estaba apercibido antes del duelo de ida en Stamford Bridge. En la primera parte, corría el minuto 14, cometió un error con la pelota y le dejaba un balón peligroso a Pulisic. Para intentar remendar su fallo, cometió falta sobre el estadounidense. Turpin, árbitro del encuentro, la consideró suficiente para mostrarle la tarjeta amarilla. Con la misma, queda sancionado para la vuelta y tendrá que ver el partido desde la grada. Era el único jugador en esta tesitura, por lo que el resto estará disponible sin contar a los lesionados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Posible sustituto de Militao contra el Chelsea

Sin Militao, lo normal es que Nacho actúe de central en el Santiago Bernabéu. El multiusos defensivo de Ancelotti ya tuvo que jugar como lateral contra el PSG por la sanción a Mendy y lo hizo a la perfección. En esta ocasión, deberá defender junto a Alaba, pero la de central es precisamente su posición natural. Las otras dos opciones que podría utilizar Carletto son Casemiro, que en algún tramo de algún partido de esta temporada ha actuado como defensor, o Vallejo, cuarto central que apenas está contando con minutos esta temporada.