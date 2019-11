¿Por qué Mbappé rechazó al Real Madrid cuando jugaba en el Mónaco?

Lo reveló Vadim Vasilyev, exvicepresidente del club monegasco, en una entrevista en Le Parisien.

En estos días en los que el amor entre Kylian Mbappé y el comenzó a ser más fuerte, sobre todo luego de lo visto en el último partido de la , el exvicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev, reveló por qué el delantero no quiso ser transferido al conjunto merengue cuando actuaba en el club monegasco.

Toma nota, Real Madrid: el guiño de Mbappé al Bernabéu

El Santiago Bernabéu mimó a Mbappé en el Real Madrid - PSG

“La oferta del Real Madrid fue muy interesante para el Mónaco”, empezó recordando el directivo en una entrevista con el medio Le Parisien. Y agregó: “Pero él (por Mbappé) me dijo ‘Vadim, para mí es demasiado pronto. No he jugado más que un año en mi país. Soy de París, no quiero dejar mi país en este momento. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Madrid esperará´”.

¿Habrá terminado esa espera? Para Vasilyev no existen dudas y es inevitable: el delantero terminará utilizando la camiseta blanca. “¿Cuándo? No lo sé, pero parece ineludible. Este club significa mucho para él”, argumentó.

Vasilyev, quien conoce muy bien al futbolista-estrella, cree además que el actual hombre del podrá ser pronto el mejor del mundo: “Tiene todo para eso, depende sólo de él. Una carrera nunca es lineal. La era de Ronaldo y Messi termina, y la de Kylian se abre, estoy convencido… En la construcción de una carrera, el entorno del jugador es crucial. El suyo, con sus padres, es excepcional".