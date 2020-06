¿Por qué Maradona nunca ganó una Libertadores?

Diego tuvo una carrera brillante, pero le falta algo que un sudamericano aprecia: haber ganado una Copa.

No sólo nunca la ganó, sino que tampoco tuvo la posibilidad de jugarla. ¿Por qué Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia, no tuvo esa posibilidad?

En sus comienzos, en Argentinos, estaban muy lejos de esos objetivos. Encima, a la clasificaban sólo los dos campeones de los torneos argentinos, que en esa época eran el Metropolitano y el Nacional.

El Bicho, con Maradona en su plantel, no peleó por acceder al certamen continental. Entre 1975 y 1976, Boca y River fueron los campeones y no dejaban más posibilidades. Hasta que el Diego se asentó en la primera y comenzó a brillar, pero su equipo no acompañaba demasiado. En 1979 perdió el desempate para clasificar a las semifinales del Metropolitano y un año más tarde fue subcampeón por debajo de River. En el Nacional de ese año, perdió en cuartos de final, única vez que clasificó a los play off.

Más equipos

🚨 @juliargen nos da el TOP 5⃣ de jugadores del ⚽🇦🇷 a los que NO les quedó grande la 1⃣0⃣ de Maradona



🤔 ¿Quién para el número 1⃣: Messi o Riquelme?



📲 Síguenos en TIK TOK para ver más contenido como este: https://t.co/HBOuWibyB1 pic.twitter.com/DDm5CeM6Kx — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 2, 2020

Maradona fue goleador del Metropolitano de 1978, 1979 y 1980, y del Nacional de 1979 y 1980. Números increíbles, pero a los que siempre le faltaorn acompañamiento.

En 1981 llegó a Boca y salió campeón ese mismo año. Por eso, obtuvo la clasificación para la Copa Libertadores de 1982, pero Menotti lo convocó para el Mundial de aquel año, en el que tuvieron ¡cuatro meses! de concentración. Por eso, no pudo jugarla, y se fue a tras la máxima competencia.

En 1993 regresó al país y firmó por . Jugó sólo cinco partidos del Metropolitano y no marcó goles. En 1995 regresó al club de sus amores, tras los 15 meses de suspensión que le dio la FIFA, en los que fue director técnico de Mandiyú de Corrientes. Diego erró su quinto penal consecutivo ante Racing y decidió volver a dejar la actividad. Volvió 11 meses más tarde, pero las campañas no fueron las mejores y Boca nunca clasificó a la Copa con el 10 en el plantel.