¿Por qué Lionel Messi no juega hoy ante el Eibar y no está en la convocatoria del Barcelona para el partido de LaLiga 2020-21?

El argentino, baja azulgrana en Ipurúa para el último encuentro del campeonato liguero.

Se acabó el sueño liguero del FC Barcelona con la victoria del Atlético de Madrid el pasado fin de semana, acompañada de la derrota en el Camp Nou ante el Celta de Vigo. En ese sentido, el equipo de Ronald Koeman visita este sábado al Eibar sin ninguna motivación más que la de cerrar con un triunfo el campeonato. Y eso es lo que intentarán los catalanes en Ipurúa, donde la principal ausencia será la de Lionel Messi.

El máximo goleador de LaLiga 2020-21 no está ni sancionado ni lesionado, por lo que su ausencia no es obligada. De hecho, tal y como había informado el propio FC Barcelona en las últimas horas, el astro argentino "no se ha entrenado el viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar de este sábado, igual que Pedri". Es decir que Messi no será ni siquiera suplente ante el ya descendido conjunto armero.

De esta manera, siempre según argumentaba el Barcelona, "el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla".

Cabe recordar que Messi ha jugado en la actual campaña hasta 47 partidos (35 en la Liga, 5 en la Copa, 6 en la Champions y 1 en la Supercopa) y ha marcado 38 goles. Con 30 dianas en la Liga, el '10' del Barça tiene prácticamente asegurado su 8º Trofeo Pichichi.

Hay que recordar, además, que el argentino se ha convertido en el jugador de la historia del Barça con más partidos jugados, superando a Xavi Hernández, y acumula 778 duelos con la camiseta culé. Además, también ha superado el récord de Pelé como máximo goleador con un mismo Club. Actualmente, su contador como azulgrana es de 672 goles.