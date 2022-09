La afición del Celtic de Glasgow también canta el mítico himno que retumba en los partidos del Liverpool en Anfield

El Real Madrid debutará este martes en la edición de la Champions League de la temporada 2022-2023 ante el Celtic Glasgow en Escocia. El equipo de Carlo Ancelotti afronta la competición como vigente campeón tras conquistar la decimocuarta Copa de Europa el pasado mes de mayo en París ante el Liverpool.

Por qué la afición del Celtic Glasgow canta el You'll Never Walk Alone

Desde hace muchos años la famosa canción "You'll Never Walk Alone" ha pasado a ser identificada como himno del Liverpool después de que los aficionados de Anfield lo canten antes de cada partido que el equipo inglés juega en casa. Pero no es el único equipo cuya afición lo interpreta antes de sus partidos, pues también lo hacen los hinchas del Celtic Glasgow en el Celtic Park.

Qué significa "You'll Never Walk Alone"

La canción salió de un musical de Brodway llamado 'Carousel'. En los 60 en grupo de Liverpool, 'Gerry & The Pacemakers' adaptó la letra. Al poco tiempo los aficionados 'reds' lo acogieron como himno en Anlfield, y la historia dice que al poco tiempo hicieron lo mismo los escoceses. Eso sí, según quien lo cuenta, como en todos los descubrimientos, lo explica a la inversa.