¿Por qué Griezmann no lanzó el penalti que Braithwaite falló en el Barcelona vs. Eibar?

La pena máxima que pudo cambiar la historia del partido y que el francés no tiró; la respuesta de Koeman.

Puede que haya sido simplemente un detalle, pero llamó la atención. ¿Por qué Antoine Griezmann no lanzó el penalti que Martin Braithwaite falló ante el ? Con Messi en campo, y salvo que él quiera cederlos, los penaltis son propiedad del delantero argentino. Sin embargo, Leo estuvo en la grada frente al conjunto armero y pocos pensaban que el encargado de tirar una hipotética pena máxima iba a ser el punta danés.

"Griezmann falló un penalti y Braithwaite había marcado en la Champions", fue la explicación que dio Ronald Koeman consultado por la prensa acerca de esa situación. Como sea, el ex atacante del se hizo cargo de la falta que el árbitro y el VAR vieron sobre Araújo en el área del Eibar. Y lo hizo mal, tirando el balón directamente fuera. No fueron pocos los que le reprocharon en redes sociales a Griezmann el hecho de no haber tirado él el penalti.

¿Habrá sido falta de confianza? Como sea, no es la primera vez que Griezmann cede un penalti a Braithwaite. Ya lo había hecho ante el Dinamo de Kiev, la noche de Champions en la que el danés brilló. De todas formas, ese partido no parecía tener la importancia que tenía el del Eibar, donde el Barça no podía dejarse más puntos si aspiraba a algo en esta Liga.

Ahora se trataba de un penalti clave y que hubiera significado el 1-0 para los catalanes, que tuvieron que remontar el tanto de Kike García. Por eso sorprendió que ni Griezmann ni Miralem Pjanic, acostumbrado a hacerlo en el y en la , tomaran esa responsabilidad.

Con ese penalti desperdiciado, el Barça se ratificaba como el equipo con más penas máximas falladas en el actual campeonato de (3 de 5). Los dos que marcó fueron por obra de Messi, que falló ante el uno de los otros tres que el no marcó: además del que dilapidó Braithwaite ante el Eibar, Griezmann no había podido batir a Claudio Bravo ante el .