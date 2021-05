Por qué Gallardo no convocó a todos los jugadores disponibles de River para la Copa Libertadores

A pesar de que la CONMEBOL habilitó a los clubes a armar una lista de buena fe con 50 futbolistas, el Muñeco solo citó a 32. ¿Por qué no completó?

A ningún equipo, al menos a ninguno de la élite, le afectó tanto el coronavirus como a River. Los 20 casos que surgieron en menos de 72 horas dejaron diezmado al plantel justo en un momento de definiciones: eliminado de la Copa de la Liga Profesional ante Boca, intentará sobrevivir en la Copa Libertadores con lo que tiene. Sin embargo, la situación en la que se encuentra podría haber sido diferente.

Para intentar prevenir estos casos extremos, CONMEBOL amplió la lista de buena fe de 30 a 40 jugadores durante 2020 y, para la edición 2021, volvió a incrementarla a 50 apellidos. Algunos clubes hicieron uso de esa opción, como por ejemplo Racing, quien utilizó todos los cupos, o Argentinos, quien llegó a presentar 47 futbolistas. El Millonario, en cambio, seleccionó únicamente 32 nombres, entre los cuales se encuentran los que habitualmente componen el plantel de Primera y cinco juveniles que trabajan con la Reserva.

El porqué de esta decisión puede encontrarse en el propio Marcelo Gallardo, quien explicó su decisión hace casi nueve meses, cuando se reinició la competencia internacional y se dio a conocer la medida del organismo continental sobre el incremento en los listados: "Si en algún momento hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar".

"Yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores y me parecía un despropósito sumar a 10 más porque no los tengo, porque no les quiero generar una falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante y no están preparados para integrar una lista de competencia internacional, y porque, además, no los voy a poner", había esgrimido el Muñeco.

"Luego de hacer las averiguaciones y consultas técnicas del caso, el Club Atlético River Plate informa que se ajustará al reglamento de CONMEBOL que establece que, mientras se cuente con un mínimo de siete jugadores aptos de la lista de buena fe, los equipos deberán presentarse a competir, ya que de lo contrario estarán sujetos a las sanciones que surgen del reglamento", comunicó la institución en las últimas horas del lunes, en una clara señal de respaldo a lo expuesto por el entrenador hace más de nueve meses.