¿Por qué Federico Viñas no juega con el América de Solari?

El cambio de técnico no le cayó nada bien al uruguayo, porque apenas ha visto minutos en el Guardianes 2021.

Hasta hace unos meses no se entendía al América sin Federico Viñas en el campo. La afición llegó a considerarlo indispensable con el primer equipo, pero ahora, con el Guardianes 2021 en marcha las cosas cambiaron rotundamente.

Desde que Miguel Herrera dejó el banquillo parece que junto a sus pertenencias también se llevó la titularidad del uruguayo, porque para Santiago Solari apenas y existe. Las especulaciones respecto al tema empiezan a ser más grandes cada día, al grado de que el propio entrenador ya habló al respecto.

Al término del partido entre Xolos y Águilas, el argentino destacó la titularidad de Roger y dejó en claro que no existe ningún problema con Viñas.

“Hoy jugó Roger Martínez de nueve e hizo un gran partido, jugó muy bien al futbol, Henry lo ha hecho muy bien, Viñas jugó poquito porque viene saliendo de una lesión. Me encanta que entre ellos compitan, a mi me gustan los tres, no es que no me convenza ninguno”, comentó Solari.

Luego de la declaración de Solari, la pregunta que muchos americanistas se hacen es ¿por qué Federico no ya juega mucho con el Club América?

CASO VIÑAS - SOLARI: RAZONES DE SU SUPLENCIA

La razón más clara por la que el charrúa hoy tiene que comer banca constantemente es debido a su baja de nivel. Pasó de ser el goleador del equipo a solo marcar 6 tantos en 19 partidos en el Guardianes 2020.

Para el Clausura 2021 las cosas empeoraron porque en los pocos minutos disputados no ha hecho un solo gol.

A esto también hay que sumarle la competencia interna. Con el Piojo había indispensables, pero con Santiago Solari las cosas cambiaron. Tal y como lo hizo en el Real Madrid, el técnico argentino hizo a un lado las jerarquías en Coapa para alinear a los jugadores más comprometidos y que mejor se muestran en los entrenamientos.

Hasta la Jornada 9, Henry Martín es el delantero que más usa Solari en su esquema, seguido de Roger Martínez. Al final viene Viñas, quien de 810 minutos solo ha disputado 161, un cambio drástico si se toma en cuenta que en el certamen anterior sumaba 763 minutos jugados en nueve fechas.

Al tema deportivo también se le suma el polémico caso de la alineación indebida contra Atlas, donde se vio perjudicado y luego vino una lesión muscular que lo privó de jugar contra Pachuca.

El rendimiento de Viñas con América en el Guardianes 2021:

PARTIDO COMPETICIÓN MINUTOS JUGADOS GOLES ASISTENCIAS América 2-1 A. San Luis Liga MX 30 0 0 Monterrey 1-0 América Liga MX 63 0 0 América 2-0 Juárez Liga MX 60 0 0 Santos 1-1 América Liga MX 2 0 0 América 1-0 Puebla Liga MX 6 0 0 América 2-1 Querétaro Liga MX 23 0 1 Atlas 3-0 América Liga MX No convocado 0 0 América 2-0 Pachuca Liga MX No convocado 0 0 Xolos 0-2 América Liga MX 1 0 0

Habrá que esperar a ver si Federico Viñas retoma el nivel con las Águilas o todo ese futuro que le vimos en un inicio fue puro espejismo.