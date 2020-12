Por qué esta temporada se juegan partidos de LaLiga en Navidad

No es habitual que haya fútbol español en esta fecha, pero la pandemia del Covid-19 lo ha cambiado todo.

No es habitual que haya fútbol español en el final de cada año, pero la pandemia del coronavirus Covid-19 lo ha cambiado todo. En ese sentido, tendrá acción en tiempos donde no suele tener.

El año pasado, por ejemplo, la Jornada 18 de LaLiga cerró el 2019 teniendo partidos hasta el 22 de diciembre. Y el campeonato se reanudó el 3 de enero de 2020, por lo que no hubo acción en Primera División durante 12 días.

Esto no ocurrirá en la actual temporada, ya que la Jornada 15 acabará el 23 de diciembre y el torneo continuará entre Navidad y Nochevieja, con la jornada 16 empezando el 29 de diciembre y finalizando el mismísimo 31.

Sí, el último día del año se jugará el derbi vasco entre la Real y el Athletic, y también el vs. . Y no habrá que esperar demasiado para que 2021 tenga partidos de LaLiga, ya que la Jornada 17 comienza el 2 de enero con el vs. , mismo día en el que se jugarán el - , el - y el - .

La razón tiene que ver con que LaLiga 2020/21 empezó más tarde debido a la pandemia del coronavirus, que obligó a retrasar la finalización del curso pasado. Además, en la segunda semana de junio de 2021 se disputará la Eurocopa que debió jugarse en 2020, por lo que los tiempos deben acortarse.