¿Por qué el Borussia Dortmund, Bayern Múnich y PSG no forman parte aún de la Superliga europea?

Los dos clubes alemanes habrían rechazado unirse al proyecto y esperarían a conocer la postura oficial de la UEFA sobre una reforma de la Champions.

La Superliga europea ya es una realidad. El domingo 18 de abril, 12 clubes de España, Inglaterra e Italia hicieron oficial la fundación de la nueva competición pero dejaron entrever que esperan contar con 3 equipos fundadores más que presumiblemente se esperaba que fueran el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el PSG.

¿Por qué el Borussia Dortmund, Bayern Múnich y PSG no forman parte aún de la Superliga europea?

El primero en descartar unirse al proyecto ha sido el Borussia Dortmund, que ha emitido un comunicado explicando su postura. "Los miembros de la junta de la Asociación Europea de Clubes (ECA) se reunieron para una conferencia virtual el domingo por la noche y confirmaron que la decisión de la junta del viernes pasado sigue siendo válida. Esta decisión significa que los clubes quieren para implementar la reforma prevista de la UEFA Champions League. La opinión clara de los miembros de la junta directiva de la ECA fue que los planes para fundar una Superliga fueron rechazados. Los dos clubes alemanes que están representados en la junta directiva de la ECA, FC Bayern Munich y Borussia Dortmund, representaron puntos de vista 100 por ciento congruentes en todas las discusiones", explicó el director general del club alemán Hans-Joachim Watzke.

En la misma línea se ha expresado unas horas después el Bayern de Múnich: El FC Bayern no participó en la planificación de una Superliga. Estamos convencidos de que la estática actual en el fútbol garantiza una base seria. El FC Bayern acoge con satisfacción las reformas de la Champions League porque creemos que son el paso adecuado para el desarrollo del fútbol europeo. La ronda preliminar modificada contribuirá a generar más tensión y emoción en la competencia . No creo que la Superliga vaya a solucionar los problemas económicos de los clubes europeos provocados por el coronavirus. Más bien, todos los clubes de Europa deberían trabajar solidariamente para garantizar que la estructura de costes, en particular los sueldos de los jugadores y los honorarios de los consultores, se ajusten a los ingresos para que el fútbol europeo sea más racional", aseguró el director general Karl-Heinz Rummennigge.

El conflicto de intereses del PSG

Por su parte, el Paris Saint-Germain tampoco se ha unido aún al proyecto aunque la Ligue 1 sí ha mostrado su rechazo al mismo como han hecho el resto de grandes ligas nacionales de Europa. Se esperaba que el club francés formara parte del proyecto pero el club comparte accinariado con el canal de televisión de beIN Sports, que posee los derechos de retransmisión de las competiciones de la UEFA en numerosos países y eso ha invitado a sus gestores a ser especialmente prudentes.