¿Por qué el Barcelona y el Real Madrid no ficharon a Erling Haaland?

El ahora delantero del Borussia Dortmund encandila al mundo del fútbol; ¿por qué no está en el Camp Nou o el Bernabéu?

El chico del momento es Erling Braut Haaland. Juega en el , que lo fichó en la pasada ventana de mercado invernal por solo 20 millones de euros, y está en boca de toda la prensa mundial. A fuerza de goles, su nombre se hace cada día más grande y los clubes más importantes de Europa podrían estar lamentando no haberlo firmado en su día. En ese sentido, merece la pena preguntarse por qué Haaland cambió el Salzburgo por el Borussia Dortmund y no por el FC o el , por ejemplo.

LAS COMISIONES, EL GRAN OBSTÁCULO

Lo primero que hay que saber es que tanto catalanes como madrileños contemplaron la posibilidad de contratar a Haaland. Lógicamente, es imposible que su capacidad goleadora pasara desapercibida para los gigantes de , pero hubo razones de peso que hicieron que el joven nacido en Leeds no acabara ni en el Camp Nou ni en el Santiago Bernabéu. Incluso o llegaron a valorar su fichaje sin llegar a concretarlo.

El motivo principal por el que ni Barcelona ni Real Madrid decidieron apostar por Haaland es, cómo no, el dinero. Y es que no solo había que pagar 20 millones de euros al Red Bull Salzburgo de por el traspaso del delantero, sino que quien quisiera llevarse al jugador tenía que abonar unas comisiones altísimas. Por un lado, el padre de Erling, el ex futbolista Alf-Inge Haaland, reclamaba 8 millones de euros. Por el otro, su conocido representante, Mino Raiola, reclamaba 15 millones por la operación.

Como si fuera poco, el propio Haaland exigía 8 millones de euros por temporada en concepto de salario. Y para rematar la faena, se exigía una cláusula que liberaría al atacante -su contrato en el club alemán finaliza en 2024- a partir de junio de 2021 en el caso de que algún equipo interesado en él pagara 75 millones de euros. Todo ese combo hizo que ni Barça ni Madrid se decidieran por el chico que hoy es portada de los principales periódicos deportivos de Europa y del mundo. Eso sí, la apuesta parece estar saliéndole bien al Dortmund.

Haaland es el hombre de moda en el fútbol europeo y sigue maravillando al mundo entero. No solo por los dos goles que marcó ante el en la ida de los octavos de final de la , con los que suma ya 10 en siete partidos en la máxima competición continental, de la que es Pichichi junto a Robert Lewandowski. Tampoco por su undécimo tanto con la camiseta del Dortmund que tiene loca a medio . Ni siquiera porque esos 11 goles hayan llegado en 13 disparos. Y es que Haaland no solo es un portento del gol sino también un atleta prodigioso.

El futbolista de 19 años y 194 centímetros debutó profesionalmente en 2016, acumulando a la fecha 149 partidos en los que ha marcado 98 goles entre todos los equipos para los que jugó (Bryne FK Sub 19, Bryne FK, Molde FK, Salzburgo y Borussia Dortmund), así como selecciones menores y el combinado mayor de Noruega.