El equipo de Koeman recibe al de Allegri en el 'Johan Cruyff'.

El Barcelona recibe este domingo a la Juventus de Italia en el marco del Trofeo Joan Gamper, el tradicional amistoso de pretemporada que los catalanes utilizan para presentar a la plantilla antes del inicio de cada curso. A diferencia de otros años, el partido de esta noche no se disputará en el Camp Nou.

¿Por qué el Barcelona vs. Juventus del Trofeo Gamper no se juega en el Camp Nou?

El Barcelona de Koeman se presenta ante una ínfima parte de su afición (se esperan 3 mil aficionados) en uno de los momentos más polémicos de los últimos años. La salida de Leo Messi, mito de la entidad, ha sacudido todos los cimientos del barcelonismo, y ahora afrontan un duelo para empezar a demostrar a sus aficionados que pueden sobrevivir a la marcha de su máxima estrella.

Como se afirmó, el duelo ante la Juventus no se disputará en el Camp Nou. El Barcelona dispone de un estadio con capacidad para 99.354 espectadores pero no podrá reunir a 20.000, sino que deberá trasladarse a otro recinto más pequeño, de 6.000 localidades, donde se juntarán cerca de 3.000 aficionados. En ese sentido, el estadio Johan Cruyff, la instalación blaugrana de Sant Joan Despí, y no en el templo de les Corts, será el escenario del duelo.

La razón tiene que ver con la pandemia el Coronavirus Covid-19. Las últimas restricciones anunciadas a fines de julio por el Govern de la Generalitat, ante el avance de la quinta ola de covid, hizo inviable la reapertura del Camp Nou y también del RCDE Stadium.

“Los actuales datos sanitarios obligan a tomar medidas más restrictivas que afectan a las competiciones deportivas en Catalunya”, anunciaba el pasado 29 de julio la portavoz del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja. “La nueva resolución limita a 3.000 personas la capacidad máxima de aforo en los grandes acontecimientos, independientemente de la capacidad que pueda tener el recinto. Por lo tanto, esta limitación afecta el Trofeu Joan Gamper que finalmente se celebrará en el estadio Johan Cruyff”, agregaba Plaja.

En función de esa medida, el Barcelona tuvo que devolver el importe a los socios y aficionados que habían adquirido una entrada. Se esperan nuevas resoluciones para saber si los catalanes podrán jugar en el Camp Nou en el inicio de LaLiga 2021-22.