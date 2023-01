El centrocampista no ha disputado ni un sólo minuto esta temporada debido a su relación con el presidente del Celta, Carlos Mouriño

Denis Suárez lo disputó todo con el Celta de Vigo en la temporada 2021-22. Era un fijo para Coudet y es lógico teniendo en cuenta la calidad del centrocampista. No obstante, no ha tenido la misma suerte durante este curso. Y no ha sido el rendimiento futbolístico lo que le ha llevado a no disputar ni un sólo minuto esta temporada y acabar marchándose al Espanyol; ha sido su relación con el presidente de la entidad gallega: Carlos Mouriño.

Sigue aquí todos los movimientos del último día de mercado de fichajes

Por qué Denis Suárez deja el Celta, cuál fue su problema con el club y los motivos de su cesión al Espanyol

Todo comienza cuando la agencia de representación Intermedia Sport Player hace posible el fichaje de Bryan Bugarín, un niño de 12 años de la cantera del Celta de Vigo, por el Real Madrid en el verano de 2021. Al presidente del conjunto vigués no le sentó nada bien esa operación; habló de que se había "subastado" un niño y prometió cortar sus relaciones con esa agencia.

La entidad de representación se defendió en redes sociales emitiendo un comunicado y Denis Suárez, que también pertenecía a esa agencia, se posicionó de su lado reaccionando con unos emoticonos de aplausos. Debido a esto, el proceso de renovación del centrocampista con su club quedó paralizado (termina contrato el 30 de junio).

Y aunque esa temporada lo pudo jugar todo, el verano pasado fue apartado de la disciplina del equipo cuando no viajó con sus compañeros a México y a Estados Unidos. No fue por decisión técnica, ya que Coudet contaba con él; fue por decisión del presidente del Celta, quien lo acusó de desleal e incluso de haber cobrado una comisión en la operación del canterano de 12 años. De esta forma, tras no haber disputado ni un sólo minuto este curso, Denis Suárez llega cedido al Espanyol para reiniciar su carrera.