Hace poco más de una semana, era impensado que Dani Alves volviera a ponerse la camiseta del FC Barcelona. Sin embargo, el pasado viernes, lo que parecía un mero rumor se convirtió en realidad y el futbolista brasileño se convirtió en nuevo jugador del conjunto catalán. Y el histórico lateral derecho ya tiene asignado un dorsal para su segunda etapa como azulgrana.

Por qué Dani Alves usa el dorsal número 8 en el FC Barcelona

El 16 de noviembre, el Barcelona anunciaba oficialmente que Dani Alves llevaría el dorsal número 8. Era uno de los pocos dorsales que tenía el conjunto azulgrana sin dueño y será el quinto número que lleve su nombre desde que disputó su primer encuentro con la entidad catalana, allá por la temporada 2008-2009.

El brasileño había llevado ya los dorsales número '20', su primero, el '2', el '22', por Eric Abidal, y el '6', el emblemático número que usó Xavi Hernández y que le pidió vestir una vez se marchaba a Qatar. Ahora, Alves lucirá el '8' que supo llevar Andrés Iniesta, otro ex compañero suyo en Can Barça. Después de que lo hiciera Iniesta, el '8' fue utilizado por el brasileño Arthur y por el bosnio Miralem Pjanic.

Todavía no ha explicado Alves por qué ha elegido ese dorsal, pero cabe recordar que ya lo usó cuando estuvo en el Sevilla. En Nervión, durante las temporadas 2002/03 y 2003/04, Dani jugó con el '8' que había heredado del ex mediocampista español Francisco. Y en el Ramón Sánchez Pizjuán no le fue nada mal al jugador con más títulos...