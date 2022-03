¿Por qué Ben Brereton no juega ante Brasil por las Eliminatorias?

Ben Brereton Díaz será la principal ausencia de Chile que este jueves se mide ante Brasil, en el Estadio Maracaná, buscando la épica para seguir soñando con un boleto para el Mundial de Qatar.

El delantero del Blackburn Rovers, que llegó al país en proceso de recuperación tras sufrir un esguince del tobillo izquierdo con compromiso ligamentario defendiendo a los Riversiders en la EFL Championship, no viajó a Río de Janeiro puesto que en La Roja decidieron resguardarlo pensando en el duelo definitorio ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

De hecho, el nacido en Stoke-on-Trent entrenó a la par de sus compañeros en el complejo Juan Pinto Durán, pero el técnico Martín Lasarte optó por no exponerlo ante los de Tite considerando, además, que viene con falta de fútbol puesto que no ve acción desde el pasado 14 de febrero, día en que su escuadra igualó en su visita al West Bromwich Albion en The Hawthorns.

En la antesala al choque frente a la Canarinha, el estratega charrúa entregó sus sensaciones respecto a la evolución del futbolista que, con el combinado nacional, registra cuatro goles (ante Bolivia, Paraguay, Venezuela y Argentina) en 11 partidos disputados.

¿Qué resultados clasifican a La Roja?

"Tuvo un entrenamiento distinto al resto, pero no significa que no haya hecho nada. Trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos respecto a poder contar con él, pero tenemos dos entrenamientos por delante", dijo.

Y sentenció: "En este momento no tenemos la sensación de sentirlo descartado. Seguramente haremos alguna prueba hoy, alguna prueba mañana, y eso nos va a permitir tener una decisión más fiable. Creo que no está descartado y volveremos a hacer pruebas más exhaustivas. Hoy y mañana lo probaremos".

Sin embargo, horas más tarde el equipo nacional actualizó sobre su condición y la confirmación de su ausencia ante el pentacampeón.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que los siguientes jugadores se quedaran en Chile realizando diversos trabajos de preparación: Erick Pulgar, Brayan Cortés, Ben Brereton y Guillermo Maripán”, reza el comunicado emitido en los canales oficiales. En ese sentido, el DT oriental tuvo que modificar el plan inicial dejando a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas como cartas ofensivas.

🚨Comunicado de la Selección Chilena sobre la situación de algunos seleccionados de cara al próximo encuentro ante Brasil.https://t.co/VvrT7HO5az#VamosLaRoja #VamosChile — Selección Chilena (@LaRoja) March 23, 2022

LAS PARTICIPACIONES DE BRERETON EN LA ROJA