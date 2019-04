¿Por qué Armani no ataja en River contra Internacional en la Copa Libertadores?

El arquero sintió dolores en su pierna izquierda durante el partido ante Talleres y se confirmó lo que Gallardo no quería. ¿Cuándo vuelve?

A pocas horas de que el plantel de River viaje a para enfrentar a Internacional por su tercer partido en el Grupo A, se confirmó la peor noticia para Marcelo Gallardo y el Millonario: Franco Armani sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo deja fuera de competencia por tres semanas.

Durante el segundo tiempo del triunfo 2-0 del Millonario sobre Talleres, el arquero evidenció una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo que no le permitió completar el partido con normalidad. Pese a que se lo notaba dolorido, el ex- no fue reemplazado y se quedó, como pudo, bajo los tres postes hasta el final del partido. Un rato después de la finalización del mismo, el primer parte médico confirmó una molestia muscular en el isquiotibial derecho.

De esta forma, el Muñeco mandó a la cancha a Germán Lux para afrontar el duelo contra los Gaúchos y deberá hacerlo, al menos, en tres encuentros más.