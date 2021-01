¿Por qué Sergio Ramos no juega el Real Madrid vs. Levante de LaLiga?

Ha tenido varios problemas Zinedine Zidane para armar la convocatoria para recibir el Levante, este sábado 30 de diciembre. Y es que son muchos los futbolistas del Real Madrid que, por diferentes razones, no podrán ser de la partida en este duelo correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. Uno de ellos es nada menos que el capitán de los blancos, Sergio Ramos.

El defensa internacional español no podrá ayudar al vigente campeón de LaLiga en el Alfredo di Stéfano, después de ser uno de los tantos jugadores merengues que no han entrado en lista de convocados.

El central sufre molestias en su rodilla izquierda, algo que ya le provocó perderse varios partidos en el primer tramo de la temporada y de los que se resintió en el calentamiento previo a la Supercopa frente al Athletic, si bien, terminó jugando.

Los dolores fueron a más y se cayó de la lista de Copa ante el Alcoyano donde el Madrid se estrelló y Zizou le deja fuera ante el Alavés.

Habrá que ver si es de la partida frente al Huesca en la siguiente jornada donde el Madrid jugará el 6 de febrero en el partido de las 16:15.

Sesión terminada y listo para ver a mi equipo.

Training session finished and ready to watch my team play. #HalaMadrid pic.twitter.com/Rr4qcQSXzr