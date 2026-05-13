Raheem Sterling ha recibido la nueva propuesta de contrato del Feyenoord, según informó este miércoles por la mañana Feyenoord Transfermarkt. El motivo de la oferta es claro.

La cuenta de X, generalmente fiable, confirma la primicia de FR12 y añade detalles.

«Tras alcanzar la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Feyenoord ha cumplido los acuerdos previos al presentar una nueva propuesta a Sterling. Ahora le toca a Sterling responder a esta oferta de Róterdam».

Desde su llegada, Sterling solo ha jugado 349 minutos en siete partidos oficiales y ha dado una asistencia.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 5 millones de euros, muy por debajo de los 160 millones que costaba hace siete años.

Sorpresa

La posible ampliación de su estancia sorprendió el martes a Johan Derksen: «No hay motivo para retener a un fichaje tan caro».

«No aporta absolutamente nada al Feyenoord. Mejor darle la oportunidad a un chico de dieciocho años», concluyó De Snor en Vandaag Inside. Esta actualización de Feyenoord Transfermarkt ofrece más contexto.