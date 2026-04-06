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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Por Benzema... Una «cláusula secreta» en el contrato de Conceição pone en evidencia al Al-Ittihad de Yeda

K. Benzema
Al Ittihad
Al Hilal
S. Conceicao
1ª División
Francia
Arabia Saudita
Portugal

Una gran primicia periodística saca a la luz la gestión interna de la Dean’s Office

El periodista Mohamed Al-Bakiri lanzó un duro ataque contra la directiva del club Al-Ittihad de Yeda, debido al evidente mal funcionamiento durante la presente temporada, y culpó al mismo tiempo al entrenador portugués Sergio Conceição.

El Al-Ittihad había fichado a Conceição el pasado mes de octubre, en sustitución del técnico francés Laurent Blanc, pero no ha podido cumplir con las expectativas, ha perdido el doblete de Liga y Copa del Rey, además de la marcha de su principal estrella, el francés Karim Benzema.

Al-Bakiri declaró en la emisora «Al-Arabiya FM»: «El Al-Ittihad sufre un gran bajón de nivel y carece de una identidad clara; se actuó con precipitación al destituir a Laurent Blanc y nombrar a Sergio Conceição».

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Y añadió: «La contratación de Conceição fue un error debido a su carácter conflictivo en un momento en el que el Al-Ittihad necesitaba un entrenador cercano a los jugadores, lo que provocó un ambiente tenso en el vestuario».

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Al-Bakiri reveló una sorpresa de gran repercusión en el contrato del entrenador portugués, diciendo: «Entre las condiciones del contrato con Conceição estaba la de no entrar en conflicto con los jugadores franceses, liderados por el exdelantero Karim Benzema».

Y añadió: «La elección de Conceição provocó la desintegración del equipo y es un claro error de gestión, pero me entristeció ver la imagen del Al-Ittihad y del entrenador cuando decidieron dirigirse a la grada en el último partido para reconciliarse con uno de los aficionados. ¿Qué está pasando en el club?».

Y concluyó sus declaraciones: «El vestuario del Al-Ittihad se ha envenenado y no hay ningún tipo de cariño ni cordialidad entre el entrenador y los jugadores, y preveo su marcha al final de la temporada».


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