Pollo Briseño, sobre la polémica con Gignac: "Es parte del futbol"

El central de Chivas restó importancia a lo sucedido en el compromiso contra Tigres, por la Jornada 8 del torneo Apertura 2020.

Antonio Briseño fue protagonista en la Jornada 8 del torneo Apertura 2020, luego de intercambiar insultos con André-Pierre Gignac. El central de restó importancia a lo sucedido en el partido contra Tigres y dejó claro que todo quedó en el rectángulo de juego, pues tiene una buena relación con el francés.

"A los que dicen que nos decimos cosas en la cancha, pues sí, nos dijimos cosas y a veces nos decimos cosas más feas. Gignac es mi amigo, es un tipo al que lo aprecio, estuve con él un año. Al final del partido nos damos un abrazo, un saludo y vámonos, ya", aclaró Briseño a través de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el central expuso que estas situaciones son normales en un partido de futbol. "Él también me dijo muchas cosas que ni voy a repetir ni voy a decir, pero es parte de esto, que la gente no se enganche y no empiecen a decir que cómo es posible, que nos dijimos de cosas. Es parte del fútbol, no hay de otra".

El Pollo no ha tenido demasiada participación con el Rebaño Sagrado en esta temporada de , ingresando de cambio ante Atlético San Luis y Tigres. En el duelo contra los Felinos destacó en varios duelos individuales, en los que llamó la atención por su entrega y compromiso con el conjunto rojiblanco.