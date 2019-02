¡Polémica en Mestalla! ¿Penalti de Gabriel Paulista sobre Lo Celso?

El central del Valencia deja la pierna e impacta, dentro del área, en el rostro del mediocampista del Betis; la queja de Setién.

Ya ha saltado la polémica en el Valencia - Betis, por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En la primera parte, el árbitro del encuentro, González González, no sancionó un posible penalti de Gabriel Paulista sobre Giovani Lo Celso.

Iban 35 minutos de la etapa inicial cuando el central brasileño del Valencia despejó un balón en el área local. Sin embargo, después de rechazar la pelota, el futbolista Che dejó la pierna e impactó en el rostro de Lo Celso, que quedó muy dolorido en el césped de Mestalla. El colegiado no señaló falta, pese al reclamo de algunos futbolistas verdiblancos.

"La final, seguramente, la perdimos en el partido de ida. Y luego, lo voy a decir, porque si no, voy a reventar. Hay dos jugadas muy importantes. Una, en el partido de ida en el minuto 6 que es un penalti clarísimo. Hoy hay una jugada del número 5 (Gabriel Paulista) con Gio (Lo Celso), que es una jugada violenta, que es penalti. No voy a echarle la culpa a estas dos acciones. Pero han podido ser dos jugadas definitivas que el árbitro no las ha planteado como tales", dijo, después del partido, Quique Setién en rueda de prensa.