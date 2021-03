Polémica en Londres: Los dos penaltis que reclamó el Atlético de Madrid ante el Chelsea

El equipo español pidió falta en sendas acciones sobre Luis Suárez y Carrasco en la primera mitad.

El Chelsea vs. Atlético de Madrid empezó de manera polémica, ya que en la primera media hora de partido los rojiblancos han reclamado hasta dos penas máximas que el árbitro del encuentro, Daniele Orsato, no señaló.

En la primera jugada, en el minuto 20, Luis Suárez se fue al suelo tras una porfía con Zouma, pero el colegiado no señaló y el VAR no le corrigió. La falta era al borde del área y habría que haber determinado si era dentro o fuera. En cualquier caso, los rojiblancos reclamaron.

Minutos después, un pase al hueco hacia Carrasco mereció el calificativo de polémico nuevamente. El español César Azpilicueta agarró tímidamente al belga y le soltó cuando pisaba el área. El extremo cayó al suelo y miró al colegiado en busca de una pena máxima que nunca se pitó. Diego Simeone, desde el banquillo, se desesperó en reclamarlo, sin que el VAR interviniera.

Sobre esa última jugada opinó el ex árbitro Iturralde González. En su intervención en Carrusel Deportivo, señaló: "No es una locura si pita penalti, no le llega a sujetar, compra boletos pero no lo suficiente, a este nivel no te pitan penalti por eso".

Cabe recordar que los madrileños van con todo a Londres para intentar la remontada que los lleve a los cuartos de final de la Champions League, y no despedirse del torneo antes de lo previsto. Están en un momento delicado en LaLiga, donde han perdido casi todo el colchón de puntos que tenían con sus perseguidores, pero quieren demostrar que en Europa todavía tienen mucho que decir.