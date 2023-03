Polémica con el VAR en el Villarreal - Betis: ¿estaba habilitado o era fuera de juego de Yeremy Pino?

El VAR convalida el gol del futbolista del Submarino Amarillo, de dudosa posición.

Ha habido una polémica grande esta noche en La Cerámica, donde el Villarreal y el Real Betis empataron 1-1 por la Jornada 25 de LaLiga, con el VAR dando validez al gol del empate firmado por Yeremy Pino en la segunda parte.

El equipo de Manuel Pellegrini ganaba 0-1 en casa del Villarreal por un tanto de Borja Iglesias en la segunda parte, con el delantero verdiblanco aprovechando un grave error de Pepe Reina. Sin embargo, los locales llegaron a la igualdad por mediación de Yeremy Pino.

El internacional español marcó al primer toque tras un envío de Ramón Terrats, pero la acción iba a ser anulada por el linier. La diana de Pino se anuló inmediatamente, con el punta del Submarino Amarillo sorprendiéndose al ver la decisión del cuerpo arbitral. Él estaba seguro de que estaba habilitado.

Y no sólo Pino creía eso. Y es que el VAR también consideró que el atacante local no estaba en fuera de juego cuando partió el centro de Terrats. Así las cosas, el gol subió al marcador y dio un punto valioso al Villarreal porque el luminoso no se volvería a mover, con el Betis perdiendo dos puntos fundamentales en su lucha por entrar en la Champions League del año próximo.

Las líneas del VAR que la TV ofreció no acabaron con la polémica. Por el contrario, el debate se hizo más grande. ¿Estaba realmente habilitado?