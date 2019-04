Pogba pide al United que negocie con el Real Madrid, según "The Times"

No hay día que no salga algo nuevo en acerca de Paul Pogba. Ahora es el prestigioso periódico "The Times" el que asegura en su edición digital de hoy que Paul Pogba ya ha tomado la decisión de irse del y que quiere negociar con el , ante la mala situación deportiva de su actual club. El francés, según el citado diario, tiene decidido salir del club de los "diablos rojos" cuanto antes, ya que considera que desde que regresó de la no ha progresado como esperaba en el club inglés. La información coincide con la que hace unos días publicó "L'Equipe", contando que Pogba había precipitado su marcha de Old Trafford.

En estos momentos, el Manchester United atraviesa una situación delicada. El equipo ha cambiado de entrenador y aunque parecían ver la luz con Solskjaer, han sido eliminados por el de la presente y ahora mismo tienen en peligro su participación en la próxima edición del torneo, ya que son sextos en la Premier League. Una situación deportiva que está acabando con la paciencia de Pogba, que no tiene nada claro seguir en el proyecto y que, según "The Times", ya ha pedido al United que acceda a negociar su traspaso en verano.

Cabe destacar que, pese a ser una petición expresa de Zinedine Zidane, Paul Pogba tiene contrato en vigor con el United hasta 2021, con una opción de prorrogar un año más si ambas partes están de acuerdo con seguir. Además, cobra un sueldo astronómico de 17 millones de euros netos por temporada. Todo hace apuntar que el futbolista ya le habría comunicado a sus compañeros que quiere cambiar de aires. En cualquier caso, tanto Pogba como su agente, Mino Raiola, tendrán que "picar piedra" para ablandar al United y abrir una puerta para negociar con el Real Madrid un traspaso que, en caso de producirse, nunca sería inferior a un monto total de unos 140 millones de euros.