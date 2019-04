Pogba comunica que quiere irse del Manchester United, según "L'Equipe"

Tiene contrato en vigor hasta 2021

El futuro de Paul Pogba parece estar lejos de la Premier LEague. Así lo asegura el diario francés "L'Equipe" en su portada, informando que el francés ya ha comunicado a su entorno que piensa cambiar de aires la próxima temporada. El rotativo galo explica que Pogba ya habría comunicado a sus compañeros de vestuario que desea abandonar el United este mismo verano. En "los diablos rojos" existe la sensación de que el jugador ya tiene muy claro que apostará por la salida y en el caso de tener que traspasarlo, optarán por pedir una fuerte suma por su marcha, ya que Pogba tiene contrato en vigor hasta 2021.

La situación de Pogba en el United no está siendo precisamente cómoda en las últimas semanas. Le dolió especialmente la goleada encajada (4-0) del United ante el , fue objeto de varias críticas en la prensa inglesa y el panorama deportivo que vive ahora mismo no es tampoco el mejor: el United está ahora sexto en la Premier League, no tiene asegurada una plaza Champions para la próxima temporada y ve cómo el equipo no acaba de coger una buena dinámica, después de, además, haber sido eliminado de la Champions por el FC . La posible marcha de Pogba implicaría un fuerte desembolso al club que le quiera comprar. Se estima su pase en un precio de salida en torno a los 140 millones de euros, una cifra realmente prohibitiva para cualquier club. En todo caso, Pogba, según "L'Equipe" ya está decidido a salir este verano.

Zidane, al gran valedor del fichaje de Pogba

Paul Pogba fue el primero en dejarse querer por Zinedine Zidane. "El es un sueño para todos los niños, para todos los jugadores de fútbol, especialmente con Zidane", admitió hace un mes. Y es que el técnico madridista siempre ha sido un gran valedor de su fichaje, tal y como probó dejando caer que es un jugador de su agrado: "Me gusta mucho, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender, que sabe atacar. Sabe hacerlo todo en el campo. Si cuando él termine en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?", confesó. Ahora, según la información de "L'Equipe", su llegada podría ser cuestión de tiempo. Ya le ha dicho al United que quiere cambiar de aires. ¿Destino Bernabéu? El tiempo dirá.