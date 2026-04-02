¿Podrá jugar Tjaronn Chery contra el Feyenoord? El NEC dará la respuesta

Tjaronn Chery podrá volver a jugar con el NEC de inmediato. Así lo ha comunicado el club de Nimega este jueves a través de sus canales oficiales.

Con ello, el tercer clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie ha resuelto (al menos por el momento) el problema con el pasaporte de Chery.

Este fin de semana, el capitán de 37 años podrá jugar en la visita al Excelsior, y la semana que viene le espera el partido en casa contra el Feyenoord. Durante la última concentración internacional, Chery jugó con Surinam.

Mientras que Chery podrá jugar «con normalidad» este fin de semana, no es aún el caso de su compañero de equipo Virgil Misidjan.

Chery, de La Haya, comunicó el jueves que había acudido al Servicio de Inmigración y Naturalización (IND).

Lo más probable es que Chery estuviera allí para poner en orden su documentación. La diferencia con Misidjan es que su mujer vive en los Países Bajos.

Por ese mismo motivo, el FC Groningen ha iniciado un proceso similar con Etienne Vaessen, de Breda, a quien Chery conoce de la selección de Surinam.