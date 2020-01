Pochettino: "Será increíble seguir a Setién en el Barcelona"

"Es un gran desafío. Muestra un amor increíble por el estilo de Cryuff y será genial para él vivir su sueño", dijo el técnico argentino.

Quique Setién es nuevo entrenador del FC , después de que técnicos como Xavi Hernández, Ronald Koeman o Massimiliano Allegri le hayan dicho 'no' al banquillo del club catalán . Otro de los nombres relacionados con el Barcelona fue Mauricio Pochettino, quien se ha referido este miércoles a la contratación del cántabro como preparador azulgrana.

Pochettino: "Antes de entrenar al Barcelona vuelvo a trabajar en mi granja"

"El fútbol de es muy emocionante. Tiene jugadores y entrenadores fanáticos, son increíbles. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y ahora, con un nuevo entrenador, todos esperan que continúe con la misma filosofía que (Ernesto) Valverde, quien hizo un trabajo fantástico y los colocó en la cima de La Liga", empezó diciendo Pochettino durante un evento de LaLigaTV en Londres, capital inglesa que el técnico argentino conoce bien por su exitoso paso por el .

A continuación, el ex jugador y entrenador del de Barcelona, que en su día aseguró que nunca entrenaría al Barça , prosiguió: "Es un gran desafío para Setién. Muestra un amor increíble por el estilo de Cryuff. Es genial para él vivir su sueño. Será increíble seguirlo en Barcelona".

Pochettino es uno de los mejores técnicos de la actualidad que no tienen ahora mismo ningún equipo, después de que fuera despedido a finales de 2019 por el Tottenham. Con los Spurs hizo un trabajo espectacular y los condujo a la final de la 2018/19, instancia en la que cayeron ante el de Jurgen Klopp.

¿LALIGA O LA PREMIER?

Consultado sobre qué liga era mejor, si la inglesa o la española, Pochettino no quiso mojarse. "Oh, no entiendo la pregunta", bromeó. Y continuó: "No, ahora estoy tratando de ver mucho fútbol. Pasar tiempo con mi familia, creo que la hermosa noticia es que estoy libre por dos semanas. Así que aprovecharé eso. Soy mitad argentino, mitad español o mitad catalán. Por supuesto, tuve la suerte de comenzar mi carrera como entrenador en el Espanyol de Barcelona y luego venir a la Premier League y aprender inglés y su cultura. Por supuesto, hoy soy una mejor persona, con más conocimiento y mayor experiencia".

"La Premier League es la Premier League. Creo que La Liga es un fútbol y entrenadores increíbles. Es una referencia para jugadores y entrenadores en los últimos 20 años. Por supuesto, como entrenador intentaré estar en el mejor lugar. La Liga y la Premier League son las dos mejores ligas del mundo", finalizó.