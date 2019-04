Pochettino, que no pudo fichar a ningún jugador este verano, en la cima de Europa

Su trabajo, impecable al frente del Tottenham

Mauricio Pochettino ha hecho historia con el Hotspurs. Su equipo se ha colado, por primera vez en toda su historia, en las semifinales de la . Y lo ha hecho con un mérito descomunal, ya que eliminó al todopoderoso de Guardiola sin su mejor hombre, lesionado, Harry Kane. Sin su mejor goleador en el campo, los de Pochettino resistieron en el City of Manchester y acabaron consiguiendo un pase que es histórico. Pero es que, además, el mérito es incuestionable, porque los "spurs" están entre los cuatro mejores de Europa después de no haber podido fichar a ningún jugador en el mercado. Algo que no sucedía en la Premier desde el año 2003. Es decir, que Pochettino ha trabajado con la misma plantilla del curso pasado, sin un sólo cambio, superando a rivales que sí han gastado muchos millones en reforzar sus plantillas. Tiene todo el mérito del mundo.

Ahora, Pochettino está en la cima europea y de manera realmente merecida después de su gran labor en la Premier League. Desde su llegada y gracias a su trabajo, el equipo y el club han crecido una enormidad, inundó la selección inglesa de jugadores del Tottenham y hoy, por fin, consiguió la mejor clasificación europea de la historia de los "spurs".

A pesar de la baja de Harry Kane, que tampoco podrá estar en semifinales ante el AFC , dos nombres propios fueron los héroes para los de Pochettino: el primero, Son, el coreano, brutal con dos goles en los primeros minutos. El otro nombres propio es el de un español, Fernando Llorente, que hizo de Harry Kane y marcó un gol que resultó decisivo a la salida de un córner. Después de 57 años, Tottenham iguala la mejor clasificación de su historia y regresa a una semifinal de Copa de Europa. Primera vez desde el formato de Champions League. Y dejando afuera al poderoso City de Guardiola. Enorme, Mauricio Pochettino