Pochettino podría reemplazar a Allegri en la Juventus

El primo del entrenador argentino ve al técnico del Tottenham en Turín. "Se siente atraído por Italia", asegura.

Mauricio Pochettino podría dejar el para irse a la este verano, según aseguró este lunes su primo Daniele. El técnico argentino está siendo vinclulado con la Vecchia Signora después de que Massimiliano Allegri anunciara la semana pasada que dejaría el club de Turín al final de la temporada.



Cabe recordar que Pochettino había estado relacionado con los banquillos del Manchester United y del Real Madrid antes de que Ole Gunnar Solskjaer y Zinedine Zidane asumieran en los equipos de y de , respecitvamente, durante el transcurso de la actual campaña.



Y aunque Pochettino ha guiado a los Spurs a la final de la Liga de Campeones, no está contento con la falta de inversión del Tottenham. En ese sentido, dijo este mes que quiere conocer los planes del club a largo plazo antes de comprometer su futuro con la entidad.



Daniele Pochettino, que vive en , aseguró este lunes que habló con el preparador de 47 años y cree que éste está abierto a mudarse a la . "En mi opinión, podría ser factible que reemplace a Allegri, porque Mauricio es un entrenador que ha demostrado que sabe cómo trabajar. Llegar a la final con el Tottenham es un claro ejemplo", dijo a Tutto Juve.



"Si juega como todos los partidos, para mí es el año correcto para ganar la Champions. Lo vi hace unos meses y conocí a una persona muy agradable y servicial. El objetivo de la Juventus es ganar la Liga de Campeones y mi primo tiene todas las cualidades para poder entrenar a ese club", agregó.



Según Daniele, "Mauricio demostró que tenía la experiencia adecuada para poder entrenar en Europa. Con el Tottenham pudo hacerlo con un grupo de jugadores que no eran tan conocidos". "A todos en la familia les gustaría verlo en la Juventus", sentenció.



"Sin duda, se siente atraído por Italia, nos dijo que le gustaría venir aquí para ver a su familia. También hablamos sobre la cocina piamontesa, con la que le gustaría intentar de nuevo. El deseo está ahí, pero honestamente no sé si lo podrán convencer. La decisión recae claramente en él. En el caso de que acepte ir a la Juve, lo recibiremos con los brazos abiertos", finalizó.