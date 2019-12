Pochettino no se descarta por idioma para el banco del Bayern

El argentino aludió a Carlo Ancelotti para contestar sobre si su desconocimiento del alemán lo podría alegar del gigante de Münich.

Mauricio Pochettino no cree en barreras condicionadas por idiomas para seguir su carrera en la élite del fútbol como entrenador de fútbol. "Yo no hablaba inglés y dirigí en la Premier, Ancelotti no hablaba alemán. Pep había estudiado. Eso no es hoy en día un impedimento", señaló en Fox cuando se le planteó la opción de ir al Bayern Münich.

El ex del , de todas maneras, retrasó su hora de negociar para una semana más, pues todavía necesita un tiempo libre para procesar su salida del norte de Londres y embarcarse en otra aventura.

José Mourinho lo relevó en los Spurs pocos días después de que este se inclinara a los pies del gigante Baviera por 2 a 7 en Tottenham Hotspur Stadium por la . Niko Kovac no había sido desvinculado aún del visitante ni él del local. Flick tampoco entraba en la ecuación a esa altura.

"En el mundo del fútbol hay muchísima información que es fiable y otra que no. Tampoco lo sé, son informaciones que la gente maneja y los medios de comunicación. Yo estoy en un break, pensando en respirar y regenerarme después de cinco años realmente duros en el Tottenham. Cuando vuelva la semana que viene ya estaré abierto a cuál es mi situación y mi futuro, siempre con tranquilidad después de un proceso largo siempre es importante tener otra visión y alejarse un poco de la situación pero con las ganas intactas de poder encarar otro proyecto y ser feliz estando en el campo de juego", expresó el de Murphy que inició su carrera en los bancos con el de Catalunya, mismo club con el que experimentó su primera aventura en las canchas de Europa, donde pretende retornar.

"Me la firmó. Es el modelo nuevo. Con amor, me puso. Es el mismo que siento por él", tiró sobre la camiseta de Diego Maradona que se llevó de regalo antes del Gimnasia - Central Córdoba que fue a mirar.