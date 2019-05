Pochettino dice que el Madrid no le dejó Valdebebas y el club niega que lo pidiesen

El técnico argentino comentó que Florentino no quiso dejarles las instalaciones para dormir y el Madrid señala que solo le pidieron entrenarse

Mauricio Pocchettino comentaba lo que es para él una final de y las dificultades de infraestructuras que se ha encontrado por el camino. El técnico argentino aseguró en los micrófonos de Cope que habían intentado que el equipo se quedase concentrado en Valdebebas, sin éxito. "Entrenaremos en Valdebebas. Florentino no quiso dejar las instalaciones para dormir", explicó el técnico.

No ha gustado nada en el club blanco esa aseveración, que aseguran falsa. El ha respondido por medio de un contundente comunicado negando lo dicho por Pochettino.

"El Real Madrid C. F. se muestra sorprendido con las manifestaciones efectuadas por el entrenador del Hotspur, Mauricio Pochettino, sobre una supuesta petición realizada a nuestro club para que su equipo se pudiera alojar en la residencia de la Ciudad Real Madrid con motivo de la final de la Champions League. El Real Madrid C. F. quiere dejar claro que es rotundamente falso que esa petición se produjera. Nuestro club ha mostrado siempre su más absoluta disponibilidad para atender todas las peticiones formuladas por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol, el Club , el FC y el Tottenham Hotspur", explicaba el texto



"Todas las solicitudes planteadas al Real Madrid se han referido solo y exclusivamente al uso de los campos de entrenamiento de la Ciudad Real Madrid y sus vestuarios. Y todas ellas han sido concedidas por nuestro club. Así, el Liverpool tiene previsto entrenar en nuestras instalaciones el sábado 1 de junio por la mañana. El Tottenham, por su parte, lo hará el jueves, 30 de mayo y el viernes, 31 de mayo", relataba el club.



Además, pocos hay más conocedores de los procedimientos que suponen una final así: "El Real Madrid C. F. quiere subrayar también que los alojamientos de los equipos finalistas de la Champions League son asignados por la UEFA siguiendo criterios de organización y seguridad. Y que en ningún momento se ha solicitado a nuestro club que dichos equipos se pudieran alojar en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Pochettino no es considerado un enemigo del Real Madrid, más bien al contrario, muchas veces ha comentado su querencia por el color blanco y su relación con el le ha convertido siempre en un personaje amable para el madridismo.