Pochettino celebra el fichaje de Messi y reitera que cuenta con Mbappe

El entrenador del conjunto galo ha detallado cómo se fraguó el fichaje del rosarino y manifestó que no tiene motivos para pensar en a salida del 7.

Mauricio Pochettino no ha ocultado su satisfacción después de que el PSG haya logrado cerrar el fichaje de Messi y ha reiterado que cuenta con Kylian Mbappe como ya hizo el presidente, Nasser All-Khelaifi en las últimas horas.

"¿Messi? Crea el mismo sentimiento de emoción que para los jugadores o para la afición del PSG. Se puede sentir una energía positiva. Como cualquier entrenador, queremos que los mejores jugadores eleven el nivel del equipo", explicó en rueda de prensa antes de la segunda jornada de la Ligue 1.

El futuro de Mbappe e Icardi: "No me corresponde a mí comentar cualquier declaración. El presidente y Leonardo no tienen que tranquilizarme porque como dijo el presidente, Kylian es uno de nuestros jugadores. Mauro Icardi es parte de la plantilla. Sabemos que todo va rápido en el fútbol pero él está con nosotros"

Cómo llegan a fichar a Messi: “El presidente y Leonardo ya han hablado de cómo fue el fichaje. Todo empezó con el hecho de que Messi no se extendió al Barcelona. Tengo que destacar el trabajo de todo el club en esta operación y darnos la oportunidad de tener un jugador de ese nivel ”.

¿Siente más responsabilidad al tener tantas estrellas?: “No tengo más responsabilidad que durante mis proyectos en Tottenham, Southampton y Espanyol. Cuando pierde, ya sea aquí o en otro lugar, es probable que lo critiquen y corra peligro. Tenemos que hacer un equipo que brille y que sea precisamente un equipo capaz de afrontar cualquier reto. Nuestro principal desafío es crear una dinámica, un estado de ánimo para lograr los objetivos que queremos esta temporada. Tenemos jugadores talentosos, tenemos que poner este talento al servicio del equipo, ponemos el énfasis en eso, tenemos que poner todos estos talentos individuales al servicio del colectivo. Hay que tener un equipo que esté en el equipo. requisito".