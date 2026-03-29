Playoffs del Mundial, finales: según las casas de apuestas, la Turquía de Montella es la gran favorita para clasificarse; también figuran entre las favoritas Suecia y Dinamarca

Aparte de Italia, Turquía es la selección con más posibilidades de ganar la final de la fase de clasificación para el Mundial. Así lo afirman las casas de apuestas, que consideran a la selección de Vincenzo Montella —que viene de imponerse por la mínima a Rumanía— clara favorita en el partido a domicilio contra Kosovo. De hecho, la clasificación de Turquía se paga a 1,42 en Goldbet y Better, mientras que la de la selección dirigida por el alemán Foda, a 2,80. Kosovo cuenta con la ventaja de jugar en casa y lleva una racha positiva de seis partidos, pero Montella tiene un equipo de calidad con jugadores como Yildiz, Calhanoglu y Guler, y puede imponer su superioridad técnica. Suecia, que recibe a Polonia, también puede hacerse con el pase para EE. UU.-México-Canadá. En Solna se vivirá un duelo de titanes entre Gyokeres (tres goles contra Ucrania en semifinales) y Lewandowski (que marcó junto a Zielinski contra Albania): los expertos confían en los locales, a pesar de las bajas por lesión de Isaak y Kulusevski. Su pase a la siguiente ronda se cotiza a 1,57, el de los polacos a 2,35. La última final de la repesca enfrenta a la República Checa y Dinamarca. La selección local viene de una emocionante victoria (en los penaltis tras remontar un 0-2 inicial) contra Irlanda, mientras que la selección de Riemer arrolló a Macedonia del Norte. Habrá mucha presencia italiana en el campo: Schick (ex del Sampdoria y la Roma) por un lado, Hojlund (Nápoles), Isaksen (Lazio) y Nelsson (Verona) por el otro. La balanza se inclina hacia el lado danés, con la selección a 1,60 en el cara a cara. Los checos, por su parte, se cotizan a 2,30 veces la apuesta.



