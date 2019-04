¿Qué planes tiene el PSV con Erick Gutiérrez para la temporada 2019-20?

La pretemporada sería un factor clave para Guti de cara al próximo curso.

La temporada 2018-2019 no ha representado lo que Erick Gutiérrez quería al momento de arribar al Viejo Continente. En la , el ex- solo ha disputado 510 minutos con , viendo disminuir notablemente su participación, pues no completa un partido desde el 15 de diciembre.

Aunque aún no suena ningún rumor de clubes interesados en sus servicios, es un hecho que Guti deberá cambiar su situación con los Granjeros, pues pese haber respondido con goles y buenas actuaciones, su adaptación ha sido más lenta de lo que se esperaba.

Mark van Bommel lo considera un elemento talentoso, pero en su esquema 4-3-3 no lo visualiza dentro de los mediocentros titulares, y en el rol de mediapunta Gastón Pereiro y Mohamed Ihattaren le han ganado la partida, siendo las opciones predilectas del técnico.

En Goal platicamos con nuestro compañero holandés Martijn Slot, presentando qué planes tendría el PSV con el mexicano el próximo curso, planteando distintos escenarios.

MANTENER EL RITMO

La calidad y adaptación de Guti tarde o temprano terminarían brindándole minutos con el PSV. El 4-3-3 le permite ser un elemento versátil que juegue como mediocentro o interior, incluso la función de mediapunta, que no es su preferida pero puede desempeñarla.

Para la próxima campaña y aumentando su cohesión con el grupo, podría cambiar la inercia.

NO IR A COPA ORO

La temporada pasada, Guti llegó el 30 de agosto, firmando con el equipo en el último momento y sin realizar pretemporada. Hablando con Tata Martino y entendiendo que no sería titular con el Tri, mantenerse en e iniciar de cero le otorgaría una ventaja interesante respecto a sus compañeros.

UNA CESIÓN

Aunque PSV no contemplaría esta posibilidad, Erick desea minutos y participación. Se podría llegar a un acuerdo con el club y buscar la forma de prolongar su carrera en Europa en otros horizontes.