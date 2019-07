Pizzi y el bicampeonato de Chile: "No fue agradable pero hice todo lo posible por ganar"

El argentino-español relató las sensaciones que le dejó el título de Copa América de 2016 que quedó en las vitrinas de La Roja merced a su conducción.

Juan Antonio Pizzi tiene preocupaciones de peso en : el miércoles recibe a Cerro Porteño por los octavos de final de la y el fin de semana hace lo propio con Godoy Cruz, por la Superliga. Pero, un día antes de su debut continental, el entrenador recordó la final de la de 2016, misma en la que levantó el trofeo junto a la Selección de .

El mercado del Ciclón, en vivo

"Más que ganarle a Messi, que es muy difícil, para mí no fue agradable bajo ningún punto de vista ganar una final a . Yo soy argentino, tengo mucha pasión por la Selección Argentina, por el fútbol argentino y por nuestro país. Todo lo que sea nacionalismo yo lo defiendo. En básquet quiero que gane Argentina, en rugby, en fútbol", le dijo a Super Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad.

"Lamentablemente, me tocó trabajar en otra Selección, disputar ese partido y cómo corresponde y amerita el puesto que yo ocupaba en ese momento, hice todo lo posible por tratar de ganar ese partido. Lo pudimos conseguir, fue una instancia que muchas veces se decanta por uno u otro. Tuvimos más certeza en el último penal", agregó el DT que también pasase por la chilena, con título incluido (del Campeonato Nacional 2010). "Secreto no hay: para mí no fue una situación agradable, secreto no hay".

"Tratamos de ser lo más profesionales posibles, es la única forma. No podemos dudar de mezclar la parte sentimental con la profesional, porque nos puede hacer cometer errores que nos perjudicarían en nuestra profesión. En base a los datos que tenemos profesionales, tratamos de hacer el mejor equipo, la mejor táctica y el mejor esquema, y vivirlo como un equipo de fútbol y no como un enfrentamiento de países. Eso lo tenía claro desde que agarré otra Selección que no fuera la de Argentina", fue la respuesta de Pizzi cuando se le consultó por la preparación de cara a la final.

Sobre Messi, pudo extenderse: "En ese momento uno no toma dimensión del daño y dolor que le causa al rival, porque lo tomamos como un partido de fútbol. Messi ha ganado mucho más de lo que ha perdido, entonces no creo que sea un inconveniente. Después me dio real magnitud cuando él manifestó que había sido su último partido. Yo dije 'no, no puede ser que por esta derrota deje de representar a la Selección Argentina'. Venía de una seguidilla por el Mundial de 2014, la Copa América 2015 y la Copa América 2016. A veces los golpes son muy duros, cuesta levantarse, pero por suerte repensó la decisión que había tomado y, por todos los argentinos, volvió a jugar a la Selección y ojalá que lo haga por mucho tiempo más".