Pizzi recuerda el fracaso de La Roja rumbo a Rusia y defiende a Marcelo Díaz: "Las críticas fueron muy injustas"

El DT recordó su paso por la Selección y el dolor de quedar fuera del Mundial. Eso sí, lo calificó como "el punto más alto que tuve en mi carrera”.

Poco más de dos años han pasado desde que Juan Antonio Pizzi renunció a la banca de la Selección chilena tras dejar al equipo nacional fuera del Mundial de 2018. Y aquella derrota 0-3 frente a , en Sao Paulo, sigue siendo tema para el santafesino que, por estos días, se encuentra sin club luego de su última experiencia al mando de .

En conversación con el diario La Cuarta, el argentino-español recordó su tristeza por no lograr el objetivo planetario aunque recalcó que su experiencia en Juan Pinto Durán fue "el punto más alto que ha tenido en su carrera".

"Positiva 100 por ciento. La Selección chilena fue el punto más alto que tuve en mi carrera como técnico. Por la jerarquía y el nivel de jugadores que dirigí. Ganamos la Centenario, llegamos a la final de la Copa Confederaciones y fuimos campeones en ", comentó.

Y en la misma línea, el también ex entrenador de sostuvo: “Después de haber hecho el análisis creemos que la Copa Confederaciones impidió que los futbolistas tuvieran la frescura que necesitaban para disputar esos partidos finales de las Clasificatorias, pero no me arrepiento. Si tuviera que tomar esa decisión otra vez, volvería a jugar la Confederaciones. por primera vez la diputaba y no nos podíamos dar el lujo de no ir con lo mejor”.

Consultado respecto al fracaso de la ausencia de La Roja en la última Copa del Mundo, Pizzi fue claro: "Y sí, aquello nos causó mucha tristeza. Fue un golpe muy duro para todos. Pero creo que en el balance general fue positivo, pese a esa gran desilusión fue no lograr el objetivo de ir a la Copa del Mundo", comentó.

Por otra parte, salió a respaldar a Marcelo Díaz y le restó responsabilidad en la final perdida ante en 2017. "Fue un error particular que no debió haber pasado. Marcelo Díaz es un jugador extraordinario. Nosotros promovíamos que jugase de esa forma, sabiendo que corría riesgos y que se podía equivocar. Pero bajo ningún punto de vista es el responsable, al contrario, le ha dado mucho al fútbol chileno y ahora a Racing. Las críticas fueron muy injustas", indicó. Cabe recordar que tras esa actuación en suelo eslavo, en el tanto de Lars Stindl, el volante de Racing comenzó a perder regularidad en los criollos. Hoy no es considerado.

Finalmente, tuvo palabras respecto al proceso de Reinaldo Rueda a poco más de un mes para que comiencen las Clasificatorias rumbo a 2022. “Llegó después de una desazón muy grande que fue no ir a Rusia, pero poco a poco pudo imponer su estilo que es muy diferente a lo que promovía yo. Pero creo que tiene la capacidad de hacer un buen trabajo, hacer una buena clasificatoria y por qué no clasificar al Mundial”, cerró.