Pirlo: "Estamos esperando el resultado de la prueba de Cristiano Ronaldo, esta tarde sabremos"

El entrenador de la Juventus afronta el duelo ante el Barcelona con mucha motivación pero lamentó la plaga de bajas que tiene su equipo.

La y el protagonizan este miércoles el duelo más atractiva de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA . El partido estaba marcado apra que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieran a verse las caras pero lo cierto es que el reencuentro peligraba tras el positivio de coronavirus del portugués.

Sin embargo, el técnico de la vecchia signora, Andrea Pirlo, ha explicado que Ronaldo está a la espera de obtener el resultado de una última prueba de coronavirus y si da negativo podría estar presente en el duelo tras perderse los tres últimos duelos de la y la Copa de Europa.

"¿La situación de Ronaldo? Tenemos que esperar el resultado de la prueba. Por la noche tendremos la respuesta definitiva. Chiellini ciertamente no estará, evaluaremos a Bonucci mañana por la mañana aunque no está en su mejor momento y De Ligt tampoco está disponible", explicó el preparador italiano que tiene una plaga de lesiones.

Sí espera contar con Dybala y dio pistas sobre su posición: "Está bien, está un poco cansado pero eso es normal. Ahora tendrá tiempo de recuperarse lo mejor que pueda, mañana por la noche podrá jugar. Puede moverse libremente en esa área del campo, evaluaremos con quién puede jugar"

De hecho, el preparador lamentó cómo le están lastrando las lesiones: "Recordemos que no tenemos a De Ligt, Alex Sandro, Ronaldo, Chiellini. Cuando tengamos toda la plantilla disponible, empezaremos a ver la puesta a punto adecuada. Estamos en construcción, aunque no podamos perder demasiados puntos".



Sobre el duelo ante el Barcelona, Pirlo no ocultó que le motiva: "Este es siempre un buen partid para jugar. Los juegos que a todos nos gustaría jugar. Tenemos la oportunidad de medirnos a un gran club, con grandes jugadores. No podemos esperar a entrar al campo, pero no es un partido decisivo".