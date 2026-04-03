Piqué sobre el arbitraje: «Esto es un robo histórico... y lo haré público todo»

El exfutbolista español Gerard Piqué ha vuelto a ser objeto de polémica tras verse envuelto en un nuevo incidente con el equipo arbitral durante el partido de su equipo, el Andorra, contra el Málaga, que terminó en empate (3-3) en la Segunda División española.

Según el informe del árbitro Alejandro Ogaos Valera, Piqué, principal accionista del Andorra, se acercó al primer árbitro asistente de forma agresiva al final de la primera parte, gritándole y señalándole con el dedo a la cara mientras decía: «Es un robo histórico, y lo voy a publicar en Twitter».

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El informe añade que Piqué se enzarzó en otra discusión con los representantes del Málaga, lo que obligó a la intervención de los servicios de seguridad para separar a ambas partes.

Las protestas de Piqué se produjeron tras varias decisiones polémicas, entre las que destacan la anulación de un gol de su equipo por fuera de juego y la concesión de un penalti a favor del Málaga, que dio a los visitantes una ventaja de dos goles en la primera parte.

No ha sido el primer incidente de Piqué esta temporada, ya que su nombre ha aparecido anteriormente en varios informes arbitrales debido a sus repetidas protestas.

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En el partido del Andorra contra el Mirandés el pasado mes de septiembre, el árbitro Alonso de Eina Wolf documentó un altercado similar entre Piqué y los miembros del equipo arbitral.

Asimismo, el partido contra el Deportivo de La Coruña el pasado diciembre fue escenario de otro incidente, cuando Piqué lanzó duras críticas al árbitro diciendo: «Qué fácil es pitar en contra de los pequeños».

La repetición de estos incidentes sitúa a Piqué, que busca consolidar la posición del Andorra en el fútbol español, en el punto de mira de la Comisión de Disciplina, en medio de dudas sobre el impacto que sus recurrentes arrebatos tienen en la imagen del club del que es propietario y al que representa.

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