Piqué mandó callar a los que gritaban "Pu..España" en el Cataluña-Venezuela

Durante el Cataluña-Venezuela disputado en Montilivi

De personalidad, va sobrado. Después del partido amistoso entre la selección de Cataluña y , Gerard Piqué fue el gran protagonista. Fue titular y jugó 50 minutos, pero además, tuvo un gesto que dará mucho que hablar. En un momento del partido, parte del público comenzó a cantar " Pu.. " y el jugador del se dirigió al público exigiendo que parasen ese cántico ofensivo y pidiendo respeto. Tras el partido, el propio Piqué quiso hablar de ese asunto y exigió respeto, para predicar con el ejemplo

Sobre el partido, Piqué comentó " tenemos una selección joven, que la toca bien, ellos son buen equipo, pero hemos jugado bien.Ha sido la fiesta del fútbol catalán. La gente participa y se lo pasa bien. Es un gran día" . Respecto a las ausencias, el defensa azulgrana comentó que "f altaron Xavi, Cesc y muchos otros. Los equipos han decidido no arriesgar, lo entiendo perfectamente".

En cuanto a ese cántico contra España que el propio Piqué quiso frenar con sus gestos, Gerard explicó: " Les he mandado callar porque hay que predicar con el ejemplo. Es intolerable la falta de respeto. No hay que faltar al respeto" . Piqué, en estado puro.

Por último, especificó que "la gente que no lo quiera entender, no lo entenderá nunca. Tomé una decisión, quería irme a un semana al tomar el sol, desconectar. Quería estar Con mi familia. Y aquí vengo un día, un rato. Me lo paso bien, y mañana ya estoy con el equipo. Si hubiera seguido con España, no hubiera venido".

Cataluña ganó a Venezuela en Montilivi por 2-1, con tantos de Bojan Krkikc y Puado. Por parte sudamericana marcó Rosales.