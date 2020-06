Piqué manda un mensaje motivador en la conjura del Barcelona: "Somos el Barça y esto aún no ha acabado"

Tras la tormenta por el empate in extremis del que hizo que perdiesen dos puntos vitales para la lucha por el título de Liga, el se conjura para intentar ganar todos los partidos pendientes y pelear por el título de Liga.

Piqué es voz más que autorizada en el vestuario y por ello quiso utilizar sus redes sociales para lanzar un mensaje motivador a compañeros y aficionados:

"Recuerden una cosa, somos el Barça y esto aún no ha terminado. Luchar hasta el final forma parte de nuestro ADN. Cabeza alta y el martes, iremos a todas!", escribió Piqué.

El martes el Barça juega un partido complicado ante el que llega en buen momento y que podría definitivamente apartar a los azulgranas por la pelea del título, de ahí que Piqué haya querido incidir en su proclama.

El mensaje del azulgran llega horas después de otro en el que usando el título de una canción apuntaba a la polémica falta señalada por una falta sobre Rafinha por el árbitro en el Celta-Barça y que acabó pagando caro el Barça.

We were fated to pretend. To pretend.