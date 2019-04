Piqué (casi) siempre tiene razón

El central recuerda que "no hay que confiarse" y apela a las experiencias del PSG para rebajar la euforia entre el barcelonismo.

Gerard Piqué tiene razón. "Después de ver lo del PSG no podemos confiarnos" valoró tras la primera victoria del en Old Trafford. Es una obviedad constatar que, a falta de los noventa minutos del partido de vuelta en el Camp Nou, los cuartos de final todavía no han acabado. Mucho menos ante un que ya logró remontarle un resultado incluso más adverso al cuadro francés.

Y ojo, porque la experiencia del campeón francés, además de dejarse remontar exactamente frente al mismo rival contra el que el Barcelona debe asegurar su pase a semifinales, la conoce de primerísima mano el equipo catalán, capaz de remontar hace dos años el contundente 4 a 0 que los parisinos le endosó en el Parque de los Príncipes para luego encajar un 6 a 1 que le apeó de Europa.

No, no puede confiarse el Barcelona a pesar de haber logrado la victoria de más presitgio entre los cuatro grandes favoritos a la pues el cuadro azulgrana es el único que ha logrado ganar en cuartos como visitante. Ni siquiera la , con Cristiano Ronaldo en el once, pudo sorprender al y peor le fue incluso a Pep Guardiola al frente del a domicilio del Hotspur.

Conviene domar la euforia antes de que se desboque a destiempo, de ahí las palabras de un Piqué que también en la previa se mostró maduro, serio y cabal a pesar de algún que otro chascarrillo en la rueda de prensa previa a la visita a Old Trafford. Así que una vez más habrá que escuchar atentamente las palabras de uno de los capitanes del cuadro azulgrana y hacérselas propias. Porque Piqué (casi) siempre tiene razón y a pesar de que la eliminatoria esté encarrilada es una evidencia afirmar que todavía no ha acabado.