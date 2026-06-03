Pierre van Hooijdonk destaca al mejor jugador del partido entre Holanda y Argelia: «Es el mejor»

Pierre van Hooijdonk, en declaraciones a la NOS, se mostró impresionado por la primera parte de Tijjani Reijnders en el Holanda-Argelia. Aunque no hubo goles antes del descanso, Reijnders creó peligro en varias ocasiones.

«Reijnders es sin duda el mejor jugador del equipo neerlandés», afirma Van Hooijdonk, quien destaca la profundidad de Donyell Malen y Crysencio Summerville.

«Se beneficia de la profundidad de Malen y Summerville. Eso le ofrece más opciones. El pase en profundidad no es difícil para Reijnders, así que Malen queda casi solo ante el portero».

«Es fantástico tener jugadores con profundidad delante de él. Si eres un centrocampista creativo, es genial poder pasar el balón detrás de la última línea continuamente».

Luego lo compara con Memphis Depay: «Antes Memphis hacía eso, ahora suele recibir. Es lógico, pero así se ve el peligro de tener profundidad».