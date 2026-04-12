Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se ausentó del primer entrenamiento del equipo de cara al duelo ante el Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que despertó dudas sobre su posible participación en el partido esperado.

El diario español "AS" reveló que la lesión de Mbappé en la ceja derecha durante el partido contra el Girona requirió una intervención con tres puntos de sutura, por lo que el jugador no participó en la sesión de este domingo.

No obstante, el periódico indicó que la situación no es preocupante y que su ausencia fue una medida preventiva para evitar cualquier contacto, además de que su participación en el encuentro contra el Bayern Múnich del próximo miércoles "no está en duda".

Asimismo, subrayó que Mbappé no usará una máscara protectora frente al Bayern, pero su presencia está confirmada "aunque sea con algo de dolor, no hay otra opción", ya que el conjunto blanco necesita remontar la derrota de la ida por 1-2.

Mbappé se lesionó en los últimos minutos del partido contra el Girona, disputado anteayer viernes en LaLiga y que terminó 1-1, cuando intentó internarse por la derecha y regatear dentro del área antes de recibir un codazo de Vitor Reis.

Fue un choque fuerte que el árbitro Alberola Rojas consideró insuficiente para señalar falta, pero que provocó una herida evidente en el rostro de Mbappé, concretamente en la ceja derecha, con un sangrado abundante.

Kylian pudo completar el partido con normalidad y abandonó el campo sin señales preocupantes, pero en el vestuario se comprobó que la herida era profunda.

Tras un tiempo, se decidió la intervención médica y se le aplicaron tres puntos. Desde entonces, Mbappé continúa descansando y entrenándose en el gimnasio, sin volver aún al césped.

El Real Madrid había disfrutado de un día de descanso ayer, mientras que hoy el equipo se entrenó sin él.

Mbappé se sumó a la lista de ausencias del entrenamiento, que incluye a Thibaut Courtois y Rodrygo por lesión —los dos únicos que no estarán con el equipo en Múnich—, además de Aurélien Tchouaméni, sancionado.

La web oficial del Real Madrid detalló la sesión de entrenamiento: "La sesión comenzó con trabajo en el gimnasio, antes de pasar al césped de la Ciudad Real Madrid para realizar ejercicios de rondos, y ejercicios intensos de posesión y presión. Después, los jugadores llevaron a cabo trabajos de alta intensidad con balón con finalización de jugadas, y la sesión concluyó con un partido en medio campo".