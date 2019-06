Pickford le da la tercera plaza a Inglaterra en la tanda de penaltis

El guardameta del Everton marcó el quinto penalti en la tanda y le detuvo el sexto a Suiza

Un partido por un tercer y cuarto puesto, en una competición sin casi raigambre, no suena a la cosa más apasionante del mundo. Inglaterra y Suiza, en ese sentido, estuvieron a la altura. Lograron mantener el empate a cero inicial 90 minutos, luego los 30 de prórroga y, finalmente, como moneda de cambio para que la emoción brote, una larga tanda de penaltis en la que nadie parecía ganar. Venció esta vez, gracias al fallo de Drmic. Está lejos de hacer historia este encuentro, más allá de ser la primera vez de que se celebra algo así.

Si alguien puede ponerse el traje de héroe es Jordan Pickford, portero del y ya clave para la selección inglesa. Él marcó el quinto lanzamiento de Inglaterra y detuvo el sexto a a los suizos, consiguiendo así la tercera plaza para su selección. "Fue un partido duro hoy, hemos demostrado caracter para pasar por los 120 minutos dos veces en unos pocos días. Estaba un poco nervioso al tirar mi penalti, pero nunca al pararlos", señaló el guardameta inglés.

Inglaterra es, por lo tanto, el primer equipo que queda tercero en la Nations League, una competición que igual se convierte en algo fuerte en el futuro, pero ahora mismo no deja de ser una rareza más para darle algo de fuste a las fechas en las que antes solo había partidos amistosos. No es muy relevante, pero Inglaterra puede presumir de la tercer plaza, un puesto que no siempre ha encontrado en el fútbol europeo. Es un país orgulloso de haber creado el mayor deporte del mundo, pero que no siempre ha podido generar selecciones competitivas.