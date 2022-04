Piccini, en GOAL: "Es difícil decantarme por Betis y Valencia, los dos se la merecen"

Este sábado se disputa la Final de la Copa del Rey entre Betis y Valencia en La Cartuja de Sevilla. En una final inédita hasta la fecha. Los ches han ganado el título en ocho ocasiones mientras que los andaluces en dos, la última fue en 2005 ante Osasuna.

Un jugador que puede presumir de haber jugado en los dos equipos es Cristiano Piccini, que vivirá una final especial. El lateral italiano jugó dos temporadas en el Villamarín (2015-17), disputando 58 partidos.

Más tarde en 2019 recaló en el Valencia jugando 51 encuentros. Este enero se marchó al Estrella Roja de Belgrado pero si el Valencia es campeón, también lo sería Piccini, porque esta temporada la empezó en el equipo de Bordalás y jugó 2 partidos de Copa, contra el Utrillas y el Arenteiro.

Si el Valencia ganase sería la 2º Copa del Rey que tendría Piccini, que ya pudo levantar el trofeo en 2019 ante el Barça. En esa edición disputó 7 partidos, siendo importante en la victoria del equipo de Marcelino.

¿Cómo vive la final de la Copa desde la distancia?

"Es diferente a cómo lo pude vivir en 2019. Lo vivo como un amante del fútbol más, va a ser una final increíble y las aficiones no van a parar de animar. Por suerte puedo presumir de haber jugado en ambos equipos y será un partido muy especial para mí y estoy deseando verla".

Jugó tanto en el Betis como en el Valencia, ¿tiene el corazón dividido?

"Es difícil decantarme por un equipo, los dos han sido clubes muy especiales en mi carrera. Ganaría en cualquier de los casos. Sólo sé que voy a disfrutar mucho del partido y estoy encantado de ver a mi ex compañeros en un escenario así. Ambos se la merecen".

¿Cómo ve a ambos?

"Veo a los dos con muchas ganas de ganar, han hecho una gran Copa y se merecen estar en la final. Son equipos que saben muy bien a lo que juegan y tienen estilos muy marcados. En un partido así no importa tanto tus resultados anteriores, puede pasar de todo, la clave es cómo se preparen el partido a nivel técnico y mental. Nos espera una final muy emocionante".

Si el Valencia fuera campeón, ¿usted también se sentiría partícipe?

"Sería campeón pero no sería la misma sensación que cuando la gané en 2019, aunque no esté ya en el equipo, mi alegría sería inmensa por ver a mi antiguos compañeros traer de vuelta la Copa a Valencia. No quiero ser protagonista, todo el mérito lo tendrían ellos".

Ya ganó una Copa del Rey con el Valencia, ¿cómo recuerda aquel partido?

"Uno de los mejores momentos de mi carrera. Inolvidable. Encima coincidió con el centenario del Valencia, fue la mejor forma de celebrarlo. Y con el plus de enfrentarnos al Barça, que podía llegar como favorito pero nos preparamos muy bien el partido y teníamos mucha confianza en nosotros. Un momento irrepetible. Lo que más recuerdo fue la celebración con la afición en el estadio y en Valencia. Fue todo una fiesta".

¿Qué significó el Betis en su carrera?

"Guardo un cariño especial al Betis, fue un club que apostó por mí y me dieron la oportunidad de llegar a España. Disfruté mucho en el equipo, el ambiente que hay en él no se puede describir, es una familia".

¿Y qué significó el Valencia en su carrera?

"El Valencia me lo dio todo, en lo bueno y en lo malo. Me ayudaron mucho en el peor momento de mi carrera, cuando me lesioné de la rodilla en 2019 siguieron apostando por mi y nunca olvidaré todo lo que hicieron. También con ellos viví un momento único, ganar la Copa del Rey de 2019. Siempre me he sentido muy querido y apoyado por la afición del Valencia".

¿Qué recuerda de Joaquín? Eran buenos amigos y merecería levantar el título…

"Joaquín es una persona que deja huella en todos los de su alrededor, a pesar de su apariencia de estar de cachondeo y siempre haciendo reír a los demás, a la hora de la verdad es uno de los jugadores más profesionales que he conocido. Un ejemplo como capitán dentro y fuera del campo. Siempre está pendiente de todos. Sería muy bonito redondear su carrera levantando otro título de Copa con el Betis, nadie mejor que él para hacerlo".

Usted conoce a Guedes: ¿puede ser su final?

"Gonçalo es un jugador que se crece en los momentos más importantes, no se esconde nunca y no le pesa la responsabilidad. Está haciendo una temporada espectacular y no tengo dudas de que será uno de los nombres propios de la final. En Valencia confían mucho en él y no es para menos. Gonçalo siente el valencianismo como el que más y lo dará todo para ganar el título".

¿Cómo te va en el Estrella Roja? 10 partidos disputados, ocho de titular… ¿Dirías que te has adaptado ya al fútbol serbio? ¿Es muy diferente al de LaLiga?

"Estoy muy feliz en mi nueva aventura en el Estrella Roja. A pesar de que llegué en mitad de la temporada me he sentido uno más desde el primer día con mis compañeros y la afición y el entrenador me ha dado confianza desde el principio. Es una liga muy competitiva, ganamos la liga regular y ahora en playoff buscamos ser campeones y estamos en semis de copa. Es un equipo respetado en Europa, ganó una Champions, tiene mucha tradición y títulos".