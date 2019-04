Cristiano Piccini se ha dado a conocer en en los meses recientes, al menos en ciertos niveles. El lateral del ha sido llamado a la selección nacional en una de las apuestas más destacadas de Roberto Mancini. El jugador nacido en 1992 habló con DAZN en una entrevista 'especial' con el rapero Shade.

Tras hablar de su vida privada, que en cualquier caso se fusiona con su vida profesional, Piccini se refirió a su poca popularidad en Italia..

"¿La mayoría de la gente en Italia no me conoce? Piccini es un jugador que ha estado alejado de Italia durante cinco años. Él construyó su carrera en el extranjero. ¿Cómo llegué al ? Venía de un descenso con Livorno, su entrenador me vio en una competencia amistosa y él me ha pedido, no lo pensó mucho, a pesar de que estaba en la Serie B".

"No me fue fácil mudarme a , especialmente durante la primera temporada. Tuve muchas lesiones, incluyendo los (ligamentos) cruzados. Me establecí físicamente y también encontré continuidad con el tiempo".