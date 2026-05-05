Wim Kieft cree que Ismael Saibari puede dar mucho más. Así lo dijo el analista el lunes en el programa Rondo de Ziggo Sport. Peter Bosz, su entrenador en el PSV, desmintió luego un mito.

Kieft admira a Saibari, pero preguntó a Bosz si el centrocampista se esfuerza lo suficiente: «Tengo la sensación de que tiene mucho más que ofrecer, si pudiera mostrar ese empuje cada semana».

Guus Hiddink intervino para señalar que el jugador ya ha mejorado: «Hace unas temporadas estaba en el PSV y le decíamos que debía bajar un par de kilos; estaba un poco flojo».

Bosz lo interrumpe: «No, Guus, lo siento, pero eso no es cierto. ¡Si lo ves sin ropa, es puro músculo!».

«Antes le faltaba tranquilidad para rematar: lo hacía todo con fuerza y disparaba por encima del balón», añade.

Para Bosz, el internacional marroquí es ahora mucho más completo: «Ahora está más tranquilo, sabe colocarse para rematar, es muy bueno técnicamente y físicamente, y con la experiencia lee mejor el juego. Ha dado pasos de gigante».

Según Transfermarkt, el mediocampista de 25 años vale 32 millones de euros, aunque el PSV podría pedir más el próximo verano.