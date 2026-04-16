Peter Bosz lanza una sutil pulla a Wesley Sneijder: «Por eso no trabaja en el mundo del fútbol»

Peter Bosz arremetió contra Wesley Sneijder en el podcast «Rood Wit». El técnico del PSV recordó un clip de «Rondo» de la temporada pasada, en el que el récord de partidos internacionales afirmaba que la directiva del PSV debía despedirlo.

Hace dos semanas Bosz conquistó su tercer título liguero consecutivo con el PSV. Como en el primero, todo salió a la perfección.

El segundo título, sin embargo, fue mucho más difícil: el PSV llegó al parón invernal con amplia ventaja, pero la perdió ante el Ajax de Francesco Farioli.

En Rondo, Sneijder afirmó que la directiva del equipo de Eindhoven debía intervenir. «El PSV tiene que hacer algo. Solo quedan siete partidos», dijo entonces el excentrocampista.

Finalmente el PSV alcanzó a los de Ámsterdam y se llevó el título. Bosz afirma que la calma de la directiva fue clave para que aceptara el cargo.

«En las conversaciones de entonces dejé claro que, con mi forma de jugar, habría rachas buenas y malas. Habría momentos en los que las cosas no irían tan bien».

«El PSV me fichó por mi estilo y me apoyaría si las cosas no salían bien. El fútbol a veces es ingenuo; quizá por eso Sneijder no trabaja en él», concluyó.